Заблокированные приложения российских банков хотят вернуть на iPhone

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает производителей смартфонов и планшетов с 1 сентября 2025 года обеспечить возможность установки и обновления российского магазина RuStore, а также других приложений от отечественных разработчиков. Этот закон фактически ограничивает действия зарубежных платформ, таких как Apple и Google, которые ранее могли препятствовать установке российских сервисов на свои устройства. Закон был принят после блокировки ряда российских приложений в зарубежных магазинах, что создало сложности для пользователей и отечественного бизнеса.