Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: РФ потребовала от Украины отказа от Донбасса, НАТО и западных войск

Главные требования России в отношении Украины включают отказ Киева от восточного Донбасса, неприсоединение к НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Главные требования России в отношении Украины включают отказ Киева от восточного Донбасса, неприсоединение к НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

— Путин (Президент России Владимир Путин — прим. «ВМ») требует, чтобы Украина отказалась от всего восточного Донбасса, отказалась от амбиций вступить в НАТО, сохраняла нейтралитет и не пускала западные войска в страну, — говорится в сообщении издания.

По данным агентства, Россия якобы пошла на компромисс по территориальным претензиям, озвученным в июне 2024 года, когда Киев должен был уступить четыре области, входящие в состав РФ (Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье).

В новом предложении Россия настаивает на полном выводе украинских войск из контролируемых районов Донбасса, однако готова оставить «нынешние линии фронта» в Запорожской и Херсонской областях.

Президент США Дональд Трамп не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше