Reuters: РФ потребовала от Украины отказа от Донбасса, НАТО и западных войск

Главные требования России в отношении Украины включают отказ Киева от восточного Донбасса, неприсоединение к НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
— Путин (Президент России Владимир Путин — прим. «ВМ») требует, чтобы Украина отказалась от всего восточного Донбасса, отказалась от амбиций вступить в НАТО, сохраняла нейтралитет и не пускала западные войска в страну, — говорится в сообщении издания.
По данным агентства, Россия якобы пошла на компромисс по территориальным претензиям, озвученным в июне 2024 года, когда Киев должен был уступить четыре области, входящие в состав РФ (Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье).
В новом предложении Россия настаивает на полном выводе украинских войск из контролируемых районов Донбасса, однако готова оставить «нынешние линии фронта» в Запорожской и Херсонской областях.
Президент США Дональд Трамп не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией.