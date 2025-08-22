В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации по холере в России: что известно об эпидобстановке

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка по холере в России полностью контролируема, но в связи с неблагополучной ситуацией в странах Азии и Африки на границе усилен санитарно-карантинный контроль.
«На сегодняшний день в РФ абсолютно стабильная ситуация по холере. Но еще раз хочу обратить внимание, что в целом ряде стран Азии и Африки она крайне напряженная, об этом нужно помнить», — сообщила Попова.
Как добавила руководитель ведомства, в целях минимизации рисков завоза опасных болезней количество досматриваемых на границе людей было увеличено в два раза по сравнению с 2019-м годом.
Это помогло создать мощный барьер, наладить детальную оценку самочувствия людей и результативнее обнаруживать тех, у кого есть температура, признаки нездоровья, сыпь или иные симптомы инфекционных заболеваний.
Накануне член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что в Россию холеру могут завести иностранные граждане.