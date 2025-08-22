Минздрав: Правила медосмотра для водителей изменятся в 2027 году

Минздрав также опроверг ранее появившуюся информацию о внесении изменений в процесс медосмотра или форму справки с 1 сентября 2025 года, подчеркнув, что все нововведения, связанные с изменениями в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и закон «О персональных данных», заработают только с 1 марта 2027 года.