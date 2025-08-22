Минздрав: Правила медосмотра для водителей изменятся в 2027 году

Минздрав России сообщил, что новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года.
В ведомстве уточнили, что к этой дате будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения.
Минздрав также опроверг ранее появившуюся информацию о внесении изменений в процесс медосмотра или форму справки с 1 сентября 2025 года, подчеркнув, что все нововведения, связанные с изменениями в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и закон «О персональных данных», заработают только с 1 марта 2027 года.
— Важно: Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября внесено не будет, — говорится в сообщении.
Одобренные сенаторами изменения предусматривают направление водителей на медобследование или лечение при выявлении ранее не обнаруженных заболеваний или ограничений к управлению автомобилем, а отказ от этого повлечет аннулирование прав.
С 1 сентября в России госпошлины за выдачу водительских прав вырастут в два раза, рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, пластиковая карта будет стоить четыре тысячи рублей, а удостоверение нового образца — шесть тысяч.