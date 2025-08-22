В РФ могут увеличить штрафы за установку знака «Инвалид» без разрешения

Для повторных нарушений предусмотрены более серьёзные санкции. Гражданам может грозить штраф в размере 15 000 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев. Для должностных лиц штраф составит 40 000 рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. Во всех случаях также сохраняется требование конфисковать знак.