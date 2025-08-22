В РФ могут увеличить штрафы за установку знака «Инвалид» без разрешения

Депутаты Государственной думы направили в правительство законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконное использование на автомобиле опознавательного знака «Инвалид». Документ подготовили глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета Михаил Терентьев.
Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на усиление мер против неправомерной установки такого знака без официального разрешения. Законопроект предлагает увеличить штраф для граждан с 5 000 до 7 500 рублей, а также ввести обязательную конфискацию незаконно размещённого знака.
Для повторных нарушений предусмотрены более серьёзные санкции. Гражданам может грозить штраф в размере 15 000 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев. Для должностных лиц штраф составит 40 000 рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. Во всех случаях также сохраняется требование конфисковать знак.
С 1 сентября вступит в силу обновленный перечень противопоказаний для управления транспортными средствами. В него включены аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также дальтонизм.