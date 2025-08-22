Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 августа 2025

Погода в Иркутске 22 августа 2025 обещает быть облачной и дождливой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +21 градуса, температура ночью +12…+14. Ветер северо-западный 6−11 м/с.
Погода в Иркутске 22 августа 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в южных районах кратковременные, сильные дожди, в Слюдянском районе очень сильные дожди. В отдельных районах утром туманы. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то до +12…+17. Температура ночью +10…+15, при прояснении +3…+8. Вот что обещает погода в Иркутске 22 августа 2025.