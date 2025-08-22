В море у крупного египетского города обнаружили старинные статуи

Со дна Средиземного моря у побережья Александрии в Египте подняли три огромные статуи. Их извлекли на сушу в порту Абу-Кир, сообщили в министерстве туризма и древностей страны фараонов.
Так, на сушу подняли гранитную статую неустановленного деятеля времен династии Птолемеев. Также со дна моря достали кварцевую статую в форме сфинкса фараона Рамзеса II и белую мраморную статую представителя древнеримской знати.
По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, некоторые артефакты из подводного культурного наследия будут и дальше находиться в море с целью сохранения их исторической ценности. При этом другие будут доставать в соответствии с научными стандартами и под серьезным контролем.
В то же время генсек Высшего совета по делам древностей страны Мухаммед Исмаил Халед сообщил, что это первый случай за последние 25 лет, когда египетские власти подняли артефакты со дна Средиземного моря.
