В море у крупного египетского города обнаружили старинные статуи

По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, некоторые артефакты из подводного культурного наследия будут и дальше находиться в море с целью сохранения их исторической ценности. При этом другие будут доставать в соответствии с научными стандартами и под серьезным контролем.