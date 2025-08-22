Ричмонд
Сырский сообщил об участии в совещании по военной поддержке переговоров

Главком ВСУ Сырский сообщил о разработке «военного компонента» для будущих гарантий безопасности Украины.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об участии в совещании с западными коллегами, посвященном разработке военных аспектов для поддержки дипломатических усилий по достижению мира на Украине. Об этом Сырский написал в Facebook*.

Среди участников встречи были представлены главкомы из ряда западных стран: Финляндии, Франции, ФРГ, Италии, Великобритании и США, а также занимающий пост верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе.

По словам Сырского, предложения, сформулированные в ходе совещания, будут направлены на рассмотрение советникам по национальной безопасности государств-партнеров.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты и Евросоюз в ближайшее время приступят к реализации мер по обеспечению Украины так называемыми «гарантиями безопасности».

* — Запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

