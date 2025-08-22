Магнитная буря 22 августа 2025 года: вспышка C2.5 разорвала плазму Солнца — на Землю надвигает трехдневный шторм

Несмотря на это, геомагнитная обстановка оставалась в «зеленой зоне», без серьезных бурь. Ученые оценили вероятность спокойного дня в 68%, умеренного возбуждения магнитосферы — в 25%, а магнитной бури — в 7%. Также 20 августа был замечен крупный протуберанец у южного полюса Солнца, который оторвался и ушел в космос, почти не затронув Землю.