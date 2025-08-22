Магнитная буря 22 августа 2025 года: вспышка C2.5 разорвала плазму Солнца — на Землю надвигает трехдневный шторм

В августе 2025 года солнечная активность оставалась относительно спокойной, но в последние дни она слегка усилилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
С середины августа Солнце вело себя стабильно, однако 19 августа была зафиксирована небольшая вспышка класса C1.3 продолжительностью 20 минут. Индекс радиации F10.7, отражающий влияние Солнца на Землю, находился на уровне 110 единиц.
Утром 22 августа произошла более мощная вспышка C2.5, длившаяся около 30 минут. В тот же день начался солнечный ветер из крупной корональной дыры на Солнце размером около 500 тысяч километров, с потоком скоростью 800−900 км/с. Это могло вызвать незначительные колебания магнитного поля Земли и, возможно, полярные сияния в северных регионах России.
Несмотря на это, геомагнитная обстановка оставалась в «зеленой зоне», без серьезных бурь. Ученые оценили вероятность спокойного дня в 68%, умеренного возбуждения магнитосферы — в 25%, а магнитной бури — в 7%. Также 20 августа был замечен крупный протуберанец у южного полюса Солнца, который оторвался и ушел в космос, почти не затронув Землю.
Прогноз на 22 августа.
Геомагнитная активность ожидается на уровне 3 баллов, что выше нормы, но в пределах «зеленой» зоны. Индекс AP составит около 8, что указывает на умеренные колебания, которые могут ощущаться метеозависимыми. Солнечный поток F10.7 останется на уровне 110 единиц, что не предвещает сильных возмущений.
Прогноз до начала сентября.
Согласно предварительным данным, с 22 по 27 августа сохранится спокойная обстановка на уровне 2 баллов. С 28 по 30 августа активность повысится до 4 баллов («оранжевый» уровень), возможны кратковременные возмущения. 31 августа ситуация стабилизируется (3 балла), а 1−2 сентября сохранится спокойствие (1−2 балла). С 3 по 4 сентября ожидается усиление активности до 4 баллов, а 5 и 7 сентября возможны магнитные бури. После 8 сентября активность начнет снижаться. Ученые уточняют, что точный прогноз на срок более трех дней затруднителен из-за непредсказуемости солнечной активности.