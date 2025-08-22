Назван средний размер пенсии госслужащих в России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем в 36,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.