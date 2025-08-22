Ричмонд
Назван средний размер пенсии госслужащих в России

Средняя пенсия госслужащих в РФ составляет 36,2 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем в 36,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 36 281 рубль. Численность таких граждан находится на уровне 95,6 тысячи человек.

Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 37 058 рублей, а неработающие — 36 200 рублей. Большинство из них (86,6 тысячи человек) не работают.