Хорватский фридайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой

Ранее Life.ru рассказывал о захватывающей истории, когда дайвер оказался в ловушке подводного мира, сбившись с пути во время погружения. Он провел целых пять дней в ожидании спасения в подземной пещере в Китае. Смельчак, отправившись на погружение с другом, потерялся всего через несколько минут после начала приключения.