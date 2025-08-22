Хорватский фридайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой

Эксперты отметили, что данный результат ставит Маричича на один уровень с обыкновенным тюленем — морским млекопитающим, способным обновлять до 90% воздуха в лёгких за один вдох (против 20% у человека). Для достижения рекорда фридайвер в течение 10 минут дышал чистым кислородом, что позволило вымыть избыток азота из крови и значительно увеличить запас кислорода в организме.
Напомним, что для большинства людей безопасное время апноэ при использовании чистого кислорода не превышает восьми минут. Рекорд Маричича превысил этот показатель более чем в три раза.
Ранее Life.ru рассказывал о захватывающей истории, когда дайвер оказался в ловушке подводного мира, сбившись с пути во время погружения. Он провел целых пять дней в ожидании спасения в подземной пещере в Китае. Смельчак, отправившись на погружение с другом, потерялся всего через несколько минут после начала приключения.