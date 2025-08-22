Экс-гитарист Mastodon Брент Хайндс погиб в аварии в США

Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс трагически погиб в аварии на мотоцикле в Атланте в возрасте 51 года. Информация об этом появилась на официальной странице коллектива.
«Мы находимся в состоянии безмерной печали и скорби… прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая», — следует из текста публикации группы в Instagram*.
Согласно информации местного издания Atlanta News First, авария произошла при столкновении мотоцикла Harley Davidson, которым управлял Хайндс, с внедорожником, что и стало причиной его гибели.
В марте 2025 года Хайндс прекратил сотрудничество с группой. Изначально сообщалось, что это было «взаимное решение», однако впоследствии музыкант заявил, что на самом деле его исключили из состава.
