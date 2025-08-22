С Днём Государственного флага России: картинки и открытки с триколором к 22 августа

22 августа отмечается День российского триколора, символа с более чем 300-летней историей, официально признанного государственным.
«МК в Новосибирске» подготовил подборку открыток, чтобы поздравить близких с Днем флага России.
