Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов прозвучала над Волгоградом, работает ПВО

Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, связанных с работой ПВО. По данным SHOT, с 00:50 мск над городом были слышны многочисленные хлопки, а также заметны яркие вспышки в небе над акваторией Волги.

Источник: Life.ru

Сообщается, что беспилотные летательные аппараты двигались на низкой высоте, а громкость взрывов привела к срабатыванию сигнализаций у автомобилей. По предварительной информации, силами ПВО были уничтожены два вражеских беспилотника. По данным Росавиации, в аэропорту города введены временные ограничения.

Жители соседнего Волжского также подтвердили, что слышали громкие звуки в ночное время. На данный момент сведения о возможных пострадавших или разрушениях отсутствуют.

Ранее Минобороны сообщило о сбитии восьми украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над тремя областями РФ. Четыре дрона были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по два аппарата — над Брянской и Белгородской областями.