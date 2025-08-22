В Иркутске закрывается Дом природы на Байкальской

Иркутский Дом природы на улице Байкальской, 54 закрывается в ближайшие недели. Решение об этом уже принято, точная дата будет объявлена после подписания соответствующих документов. Предположительно, до конца лета 2025 года учреждение работает в привычном режиме.
— Мы закрываемся не временно, хотя возродиться, конечно же, попытаемся. Но это будет уже совершенно другой «Дом природы». Ту атмосферу, которую удалось создать на Байкальской, повторить невозможно. Ведь здесь живой сам старый дом, который помогал нам все эти годы, — пишут сотрудники.
Дальнейшая судьба учреждения и возможность его возрождения в новом формате пока не уточняются.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 сентября студенты Иркутской области начнут получать повышенное пособие по беременности и родам. Их размер вырастет до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет 20 489 рублей.