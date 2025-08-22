Пять человек погибли, 36 пострадали при взрыве у военной базы в Колумбии

По меньшей мере пять человек погибли и 36 получили ранения в результате взрыва грузовика рядом с военно-воздушной базой в городе Кали, Колумбия.
Мэр города Алехандро Эдер заявил, что город «снова стал жертвой атаки наркотеррористов». Все спасательные службы города привлечены к оказанию помощи пострадавшим.
Власти объявили вознаграждение за сведения, которые помогут найти виновных в теракте. Также введены ограничения на движение грузовиков до 04:00 (12:00 мск), передает радиостанция Caracol.
Ранее ФСБ предотвратила готовившийся теракт на Крымском мосту. Силовики нашли в иномарке СВУ мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте. По данным спецслужб, в автомобиле должен был находиться водитель, которому предстояло стать невольным смертником. ФСБ обезвредила взрывное устройство, тщательно замаскированное в машине. Всех участников, причастных к транспортировке автомобиля в Россию, задержали.
Помимо этого, в Удмуртии был задержан уроженец Центральной Азии, планировавший поджог железнодорожного состава и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили в ФСБ. Мужчина публиковал оправдания нападения в соцсетях и мессенджере Telegram.