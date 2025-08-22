Пять человек погибли, 36 пострадали при взрыве у военной базы в Колумбии

Ранее ФСБ предотвратила готовившийся теракт на Крымском мосту. Силовики нашли в иномарке СВУ мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте. По данным спецслужб, в автомобиле должен был находиться водитель, которому предстояло стать невольным смертником. ФСБ обезвредила взрывное устройство, тщательно замаскированное в машине. Всех участников, причастных к транспортировке автомобиля в Россию, задержали.