Снимать наличные в банкоматах придётся по новым правилам

Если операция попадает хотя бы под один из указанных критериев, банк обязан немедленно уведомить об этом клиента и ввести временные ограничения на снятие наличных. В течение первых 48 часов после подозрительной операции лимит на выдачу наличных в банкомате будет ограничен до 50 тысяч рублей в сутки.