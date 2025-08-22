Снимать наличные в банкоматах придётся по новым правилам

В рамках новых требований финансовые учреждения должны проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников, а также не совершается ли мошенническая операция от его имени. Эта мера направлена на предотвращение мошенничества и защиту вкладчиков от финансовых потерь, сообщает ИА DEITA.RU.
Банки будут использовать систему выявления подозрительных операций, основываясь на девяти признаках, разработанных Центральным банком РФ. Эти признаки позволяют определить возможные случаи мошенничества и своевременно принять меры для их пресечения.
Одним из ключевых критериев является нехарактерное поведение клиента при снятии наличных. Например, вызовет подозрение снятие крупной суммы в необычное для клиента время суток или в нестандартной форме — например, через QR-код вместо привычного использования карты. Также к признакам относится снятие наличных в объеме, значительно превышающем обычные операции клиента.
Дополнительным фактором является изменение телефонной активности за шесть часов до операции: если у клиента появились звонки или СМС с новых номеров, это может свидетельствовать о попытке мошенничества или взломе аккаунта.
Банки также должны обращать внимание на ситуации, когда клиент снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита или увеличения лимита на выдачу наличных по кредитной карте — такие действия могут указывать на мошеннические схемы.
Еще одним признаком считается перевод со счета клиента на другой его счет на сумму более 200 тысяч рублей или досрочное закрытие вклада без объяснения причин. Эти операции также вызывают повышенное подозрение и требуют дополнительной проверки.
Если операция попадает хотя бы под один из указанных критериев, банк обязан немедленно уведомить об этом клиента и ввести временные ограничения на снятие наличных. В течение первых 48 часов после подозрительной операции лимит на выдачу наличных в банкомате будет ограничен до 50 тысяч рублей в сутки.
При необходимости снять сумму, превышающую этот лимит, клиент сможет обратиться в отделение банка для получения более крупной суммы. Эти меры призваны повысить уровень безопасности банковских операций и снизить риски мошенничества, защищая интересы клиентов и укрепляя доверие к финансовой системе страны, пишет РБК.