В Соцфонде назвали среднюю пенсию российских госслужащих

Государственные гражданские служащие в России в среднем получают пенсию в размере 36,2 тыс. рублей. Речь идет о федеральных госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

По состоянию на 1 июля 2025 года средний размер пенсии федеральных госслужащих в России составила 36 281 рубль. Таких пенсионеров в России на указанную дату насчитывалось 95,6 тыс. человек.

В Соцфонде отметили, что работающие пенсионеры-госслужащие получают пенсию в среднем в 37 тыс. рублей. При этом у неработающих пенсионеров-госслужащих средняя пенсия чуть меньше — 36,2 тыс.

Отмечается, что большинство таких пенсионеров (86,6 тыс. человек) не работают.

Ранее в Соцфонде назвали средний размер пенсии по старости в России.

