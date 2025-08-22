В Соцфонде назвали среднюю пенсию российских госслужащих

Государственные гражданские служащие в России в среднем получают пенсию в размере 36,2 тыс. рублей. Речь идет о федеральных госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
По состоянию на 1 июля 2025 года средний размер пенсии федеральных госслужащих в России составила 36 281 рубль. Таких пенсионеров в России на указанную дату насчитывалось 95,6 тыс. человек.
В Соцфонде отметили, что работающие пенсионеры-госслужащие получают пенсию в среднем в 37 тыс. рублей. При этом у неработающих пенсионеров-госслужащих средняя пенсия чуть меньше — 36,2 тыс.
Отмечается, что большинство таких пенсионеров (86,6 тыс. человек) не работают.
Ранее в Соцфонде назвали средний размер пенсии по старости в России.
