Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Василенко предупредила водителей РФ о росте пошлины за выдачу госномеров

Размер госпошлины за получение новых регистрационных номеров на автомобили увеличится с двух до трех тысяч рублей. Увеличение госпошлины коснется и других видов транспорта. Об этом сообщила юрист Лилия Василенко.

Пошлина за госномера вырастет на тысячу рублей.

Размер госпошлины за получение новых регистрационных номеров на автомобили увеличится с двух до трех тысяч рублей. Увеличение госпошлины коснется и других видов транспорта. Об этом сообщила юрист Лилия Василенко.

«Стоимость получения номеров в ГАИ вырастет с двух тысяч рублей до трех тысяч рублей. Для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей», — рассказала Василенко РИА Новости.

Также по ее словам вырастет стоимость выдачи транзитных государственных знаков. Металлические номера для автомобилей подорожают с 1 600 до 2 400 рублей, а бумажные транзитные знаки — с 200 до 300 рублей. Новые тарифы начнут действовать после официального опубликования соответствующего постановления.

Ранее водителей обязали иметь изображение флага России на госномерах. Инициатива в Госдуме возникла в связи с тем, что некоторые водители, заказывая номера через частные компании, умышленно не включали на них изображение триколора.