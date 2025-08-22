Ричмонд
TMZ: рэпер Lil Nas X подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе в нижнем белье

Он напал на правоохранителей, которые прибыли на место происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, был задержан в Лос-Анджелесе после инцидента с полицией и доставлен в больницу, сообщает портал TMZ.

По данным СМИ, около шести утра правоохранители получили сообщение о мужчине без одежды на бульваре Вентура. На видеозаписях видно, как артист идет по улице в нижнем белье и ковбойских сапогах.

Прибывшие полицейские попытались остановить его, однако он оказал сопротивление и начал наносить удары. В итоге сотрудники применили силу и повалили нарушителя на землю. Из-за подозрений на передозировку наркотиками была вызвана скорая помощь.

Рэпера госпитализировали, позже ему намерены предъявить обвинения в нападении на сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, как популярный американский рэпер Lil Pump едва не умер в автомобильной аварии.