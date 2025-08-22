В ОП предупредили о запрете использования мобильных телефонов в школе

Машаров подчеркнул, что проблема запрета телефонов в школах больше находится в этической и культурной сфере, нежели регуляторной. Он призвал родителей уважать профессию учителя и с пониманием относиться к запрету на использование средств связи детьми во время уроков, отметив, что этот вопрос в значительной степени зависит от семейного воспитания, поскольку, по его словам, зачастую родители сами приучают детей к использованию телефонов для развлечения, что затем переносится и в школу.