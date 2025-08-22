В ОП предупредили о запрете использования мобильных телефонов в школе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах действует для всех учеников и учителей, но не распространяется на перемены, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что федеральным законом в 2023 году был введён запрет на использование учениками мобильных телефонов и других средств связи во время уроков в школе, документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.
«Каждая школа самостоятельно решает, как именно организовать выполнение закона. В одних учебных заведениях телефоны сдаются перед началом урока в отдельный ящик или хранилище, в других — ученикам предлагается держать их в отключенном виде в рюкзаках. Обращаю внимание, что речи о конфискации телефона во время нахождения в школе не идёт», — рассказал Машаров.
По его словам, исключение составляют случаи, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей, а также другие экстренные случаи, при этом на переменах школьникам разрешено пользоваться средствами связи.
«Но запрет не касается устройств, которые находятся на балансе образовательного учреждения и используются на занятиях. Для показа учебных материалов и проведения тестов учителя будут использовать альтернативные технические средства: интерактивные доски, компьютеры, планшет», — добавил он.
Собеседник агентства также отметил, что порядок временной сдачи телефонов на период учебных занятий зафиксирован в локальных актах образовательных учреждений. Он также напомнил, что данной проблемой занимались еще в 2020 году, когда постановлением главного государственного санитарного врача России было установлено, что для образовательных целей мобильные средства связи не используются.
Машаров подчеркнул, что проблема запрета телефонов в школах больше находится в этической и культурной сфере, нежели регуляторной. Он призвал родителей уважать профессию учителя и с пониманием относиться к запрету на использование средств связи детьми во время уроков, отметив, что этот вопрос в значительной степени зависит от семейного воспитания, поскольку, по его словам, зачастую родители сами приучают детей к использованию телефонов для развлечения, что затем переносится и в школу.