Заблокированные в App Store российские приложения могут вернуться: подробности

В России ведутся переговоры между с Apple о возможности возвращения в App Store ранее заблокированных приложений российских банков и компаний через интеграцию с отечественными магазинами приложений, в первую очередь с RuStore. Об этом пишут «Известия».
Информацию о ведущемся диалоге подтвердил и источник в правительственных кругах, отметив, что конкретные договоренности пока не достигнуты.
В то же время, по утверждению другого осведомленного лица, Apple в рамках неофициальных обсуждений дала Министерству цифрового развития гарантии не чинить препятствий для интеграции RuStore в экосистему App Store.
По мнению партнера ComNews Research Леонида Коника, интеграция RuStore в экосистему App Store станет, без преувеличения, сенсационным событием.
Согласно мнению опрошенных «Известиями» экспертов, запуск RuStore на устройствах, используемых в России, потенциально может состояться уже в осенний период.
Накануне Apple сообщила о переносе выпуска iPhone 18, запланированного на 2026 год, на неопределенный срок.