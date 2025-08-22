Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заблокированные в App Store российские приложения могут вернуться: подробности

В РФ ведут переговоры с Apple о предустановке RuStore.

Источник: Комсомольская правда

В России ведутся переговоры между с Apple о возможности возвращения в App Store ранее заблокированных приложений российских банков и компаний через интеграцию с отечественными магазинами приложений, в первую очередь с RuStore. Об этом пишут «Известия».

Информацию о ведущемся диалоге подтвердил и источник в правительственных кругах, отметив, что конкретные договоренности пока не достигнуты.

В то же время, по утверждению другого осведомленного лица, Apple в рамках неофициальных обсуждений дала Министерству цифрового развития гарантии не чинить препятствий для интеграции RuStore в экосистему App Store.

По мнению партнера ComNews Research Леонида Коника, интеграция RuStore в экосистему App Store станет, без преувеличения, сенсационным событием.

Согласно мнению опрошенных «Известиями» экспертов, запуск RuStore на устройствах, используемых в России, потенциально может состояться уже в осенний период.

Накануне Apple сообщила о переносе выпуска iPhone 18, запланированного на 2026 год, на неопределенный срок.