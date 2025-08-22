Чипсы с сюрпризом: Советница мэра Нью-Йорка вручила журналистке пакет снеков с наличными

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить свою кампанию по наведению порядка в крупных американских городах. В его списке на очереди Нью-Йорк. По его словам, ситуация в ряде американских мегаполисов требует решительных мер со стороны федерального правительства.