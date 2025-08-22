Чипсы с сюрпризом: Советница мэра Нью-Йорка вручила журналистке пакет снеков с наличными

Журналистка немедленно уведомила Греко о невозможности принять подарок, но не получила ответа. Советница мэра впоследствии назвала произошедшее «культурным недоразумением», сославшись на китайскую традицию дарения денег в знак дружбы и благодарности.
В результате скандала Греко была отстранена от работы в предвыборной кампании Адамса, где формально числилась волонтёром, хотя New York Post указывает на её статус советника. City обратилось к силовикам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить свою кампанию по наведению порядка в крупных американских городах. В его списке на очереди Нью-Йорк. По его словам, ситуация в ряде американских мегаполисов требует решительных мер со стороны федерального правительства.