NewsMaker: российский кинокритик Долин получил гражданство Молдавии

Российский кинокритик Антон Долин* получил гражданство Молдавии, сообщает портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Игоря Захарова.
По словам Захарова, президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства 21 августа. Документ будет официально опубликован в ближайшее время, уточнил представитель администрации главы государства.
Напомним, в октябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Антона Долина в список иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше