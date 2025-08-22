Ричмонд
NewsMaker: российский кинокритик Долин получил гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении Долину гражданства 21 августа.

Источник: Аргументы и факты

Российский кинокритик Антон Долин* получил гражданство Молдавии, сообщает портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Игоря Захарова.

По словам Захарова, президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства 21 августа. Документ будет официально опубликован в ближайшее время, уточнил представитель администрации главы государства.

Напомним, в октябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Антона Долина в список иностранных агентов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в Минюст с требованием рассмотреть вопрос о признании певицы Наргиз Закировой иноагентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

