Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс

«Ряд прививок не входит в национальный календарь, но их также рекомендуется сделать всем школьникам. Среди них есть менингококковая инфекция — одна прививка для стойкого иммунитета; ветряная оспа — две прививки с интервалом 1−1,5 месяца; гепатит А — две прививки с интервалом 6−12 месяцев», — пояснили в пресс-службе.