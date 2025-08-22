Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Перед поступлением в первый класс у ребенка должны быть сделаны прививки АКДС, КПК, от гепатита В и полиомиелита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
С началом учебного года дети вновь собираются в классы, где их игры и общение становятся магнитом для вирусов и инфекций. Для защиты от серьезных заболеваний был создан национальный календарь прививок, отметили в пресс-службе.
«Какие прививки должны быть сделаны перед поступлением в 1 класс: АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) — минимум четыре прививки; гепатит В — три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) — две прививки; полиомиелит — шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать все сроки прививок и не игнорировать иммунопрофилактику. Если большинство детей в классе привиты — коллективный иммунитет сформирован.
«Ряд прививок не входит в национальный календарь, но их также рекомендуется сделать всем школьникам. Среди них есть менингококковая инфекция — одна прививка для стойкого иммунитета; ветряная оспа — две прививки с интервалом 1−1,5 месяца; гепатит А — две прививки с интервалом 6−12 месяцев», — пояснили в пресс-службе.