Статуи возрастом более 2000 лет подняли со дна Средиземного моря в Египте

На месте 125-метрового дока нашли торговое судно, каменные якоря и портовый кран, относящиеся к эпохам Птолемеев и Рима. Прибрежный город особенно уязвим к климатическим изменениям: ежегодно он опускается более чем на 3 мм. Прогнозы ООН указывают, что к 2050 году треть Александрии может оказаться под водой.