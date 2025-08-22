Новосибирской области выделят 3,1 млрд рублей на ЖКХ

Финансирование будет предоставлено в форме казначейских инфраструктурных кредитов.
Новосибирская область получит более 3,1 млрд рублей на инфраструктурные ЖКХ-проекты. Средства, выделенные по решению правительственной комиссии, пойдут на строительство канализационных коллекторов в Новосибирске и Бердске.
Один коллектор протяженностью 950 м построят в районе «Ключ-Камышенский» к 2027 году. Другой, длиной более 2,8 км, появится вдоль Бердского шоссе к 2028 году, обеспечив водоотведение для Бердска и ряда районов Новосибирска.
Проекты также позволят подключить новые жилые кварталы и способствуют созданию кластера «СмартСити». Финансирование будет осуществлено в форме казначейских инфраструктурных кредитов.