Новосибирской области выделят 3,1 млрд рублей на ЖКХ

Один коллектор протяженностью 950 м построят в районе «Ключ-Камышенский» к 2027 году. Другой, длиной более 2,8 км, появится вдоль Бердского шоссе к 2028 году, обеспечив водоотведение для Бердска и ряда районов Новосибирска.