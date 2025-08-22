Некоторые бойцы автоматом получат статус ветерана СВО

Несчастный случай произошел на металлургическом заводе (архивное фото).
Правительство России упростило получение удостоверений ветерана боевых действий для защитников приграничных территорий. Документы будут оформлять автоматически, без подачи заявлений. Это следует из постановления правительства.
«Упрощена процедура получения удостоверения ветерана боевых действий для сотрудников силовых структур, оборонявших приграничные территории в ходе проведения специальной военной операции. Документы будут оформляться автоматически, без необходимости подачи заявления», — передает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
Это касается военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы, прокуроров и следователей СК РФ, включая тех, кто уже уволен в запас. Решение направлено на обеспечение социальных гарантий для участников обороны приграничных регионов.
Ранее правительство России утвердило перечень территорий, защита которых дает право на получение статуса ветерана боевых действий. В него вошли 11 административно-территориальных образований, включая Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также ряд районов Краснодарского края и Воронежской области. Новые правила также предусматривают предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий для участников отражения атак на этих территориях.