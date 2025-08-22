Некоторые бойцы автоматом получат статус ветерана СВО

Ранее правительство России утвердило перечень территорий, защита которых дает право на получение статуса ветерана боевых действий. В него вошли 11 административно-территориальных образований, включая Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также ряд районов Краснодарского края и Воронежской области. Новые правила также предусматривают предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий для участников отражения атак на этих территориях.