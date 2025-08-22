Три статуи подняли со дна моря около побережья египетской Александрии

У берегов Александрии в Египте со дна Средиземного моря подняли три массивные статуи, сообщили в министерстве туризма и древностей страны.
Среди извлечённых находок — кварцевая скульптура в виде сфинкса с картушем фараона Рамзеса II, гранитная статуя неизвестного деятеля эпохи Птолемеев и мраморная фигура представителя римской знати.
Глава ведомства Шериф Фатхи подчеркнул, что часть подводных артефактов продолжат оставаться на месте для сохранения их исторической ценности, а поднимать их будут выборочно, строго соблюдая научные стандарты и под контролем специалистов.
По словам генсека Высшего совета по делам древностей Мухаммеда Исмаила Халеда, подобная операция по подъёму находок из моря проведена впервые за последние 25 лет.
Археологический интерес к району связан с затонувшим городом Гераклионом, который был основан примерно в VIII веке до н.э. и долгое время оставался крупнейшим портом Древнего Египта до основания Александрии в 331 году до н.э. Город ушёл под воду около 1200 лет назад, его руины находятся на глубине до 45 метров и были обнаружены в 2000 году. Сегодня это место считается уникальным подводным музеем.
Ранее эксперты из Археологического парка Флегрейских полей обнаружили на дне Неаполитанского залива баню римского юриста и государственного деятеля Цицерона, руины найдены в затонувшем городе Байи.