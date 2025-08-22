Три статуи подняли со дна моря около побережья египетской Александрии

Археологический интерес к району связан с затонувшим городом Гераклионом, который был основан примерно в VIII веке до н.э. и долгое время оставался крупнейшим портом Древнего Египта до основания Александрии в 331 году до н.э. Город ушёл под воду около 1200 лет назад, его руины находятся на глубине до 45 метров и были обнаружены в 2000 году. Сегодня это место считается уникальным подводным музеем.