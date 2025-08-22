Ричмонд
Три статуи подняли со дна моря около побережья египетской Александрии

Некоторые артефакты из подводного культурного наследия продолжат оставаться под водой.

Источник: Аргументы и факты

У берегов Александрии в Египте со дна Средиземного моря подняли три массивные статуи, сообщили в министерстве туризма и древностей страны.

Среди извлечённых находок — кварцевая скульптура в виде сфинкса с картушем фараона Рамзеса II, гранитная статуя неизвестного деятеля эпохи Птолемеев и мраморная фигура представителя римской знати.

Глава ведомства Шериф Фатхи подчеркнул, что часть подводных артефактов продолжат оставаться на месте для сохранения их исторической ценности, а поднимать их будут выборочно, строго соблюдая научные стандарты и под контролем специалистов.

По словам генсека Высшего совета по делам древностей Мухаммеда Исмаила Халеда, подобная операция по подъёму находок из моря проведена впервые за последние 25 лет.

Археологический интерес к району связан с затонувшим городом Гераклионом, который был основан примерно в VIII веке до н.э. и долгое время оставался крупнейшим портом Древнего Египта до основания Александрии в 331 году до н.э. Город ушёл под воду около 1200 лет назад, его руины находятся на глубине до 45 метров и были обнаружены в 2000 году. Сегодня это место считается уникальным подводным музеем.

