Суд запретил данные о способе получить платную подписку в Instagram*

Суд в Москве наложил запрет на распространение сведений о платной подписке в Instagram*, удовлетворив иск Кунцевского межрайонного прокурора.

Источник: Life.ru

В ходе проверки правоохранители нашли сайт, который описывал процесс верификации аккаунтов в запрещённой соцсети, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные судебных материалов. Суд решил, что эта информация может способствовать финансированию экстремистских организаций. В связи с этим он признал её запрещённой для распространения.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники взломали аккаунт известной телеведущей Иды Галич в Instagram*, который запрещён в России. Блогерша рассказала о происшествии своим поклонникам.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.