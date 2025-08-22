Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 22 августа 2025

Горячую воду отключат в двух округах Иркутска 22 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 22 августа 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем избежать возникновения аварийных ситуаций.

Отключение горячей воды в Иркутске 22 августа 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Омулевского, 20 и Советской, 144, — сказано в сообщении оператора.

Временные промежутки ограничений везде разные — от четырех до десяти часов. С более подробной информацией о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 22 августа 2025 года, можно ознакомиться ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет отключат в Иркутске 22 августа на время плановых работ.