Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 22 августа 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 22 августа 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем избежать возникновения аварийных ситуаций.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Омулевского, 20 и Советской, 144, — сказано в сообщении оператора.
Временные промежутки ограничений везде разные — от четырех до десяти часов. С более подробной информацией о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 22 августа 2025 года, можно ознакомиться ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет отключат в Иркутске 22 августа на время плановых работ.