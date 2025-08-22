Алкоголь увеличивает риск рака молочной железы: врач объяснил связь

Даже небольшие дозы алкоголя могут повышать риск рака молочной железы. Женщины часто недооценивают влияние спиртного на гормональный баланс, а это один из ключевых факторов развития опухолей. Об этом KP.RU рассказал руководитель онкологического отделения одного из московских медцентров, член Европейского общества онкологов (ESMO), врач-онколог Дмитрий Олькин.
— Возникновение опухолей — многофакторный процесс. В развитии рака играет роль много причин. Если говорить про рак груди, то сам по себе алкоголь при регулярном длительном употреблении даже в малых дозах может приводить к сбоям гормонального фона. А это является одной из основных причин заболеваний молочной железы, — пояснил медик.
Особенно опасно сочетание алкоголя с перееданием. Лишний вес увеличивает выработку женского полового гормона эстрогена, что дополнительно повышает риск развития опухолей. Аналогичный механизм был зафиксирован и у мужчин, потребляющих пиво регулярно.
Эксперт посоветовал женщинам и мужчинам быть осторожными с алкоголем. Однако 1−2 бокала сухого вина в неделю не повысят риск рака.