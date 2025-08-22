Алкоголь увеличивает риск рака молочной железы: врач объяснил связь

— Возникновение опухолей — многофакторный процесс. В развитии рака играет роль много причин. Если говорить про рак груди, то сам по себе алкоголь при регулярном длительном употреблении даже в малых дозах может приводить к сбоям гормонального фона. А это является одной из основных причин заболеваний молочной железы, — пояснил медик.