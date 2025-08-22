В Новосибирске из-за дефицита сотрудников почты начались задержки пенсий

Задержки происходили и по другим видам услуг.
Жители ОбьГЭС пожаловались депутату Госдумы Александру Аксененко на задержки доставки пенсий из-за сокращения сотрудников в местном почтовом отделении. Об этом сообщает precedent.tv.
Депутат обратился к прокурору Новосибирской области. Прокуратура внесла представление начальнику УФПС Новосибирской области, после чего были восстановлены две штатные единицы. Доставка пенсий теперь осуществляется по графику, рассматривается вопрос о повышении зарплат почтальонам.
Прокуратура контролирует укомплектование штата. Сокращения в «Почте России» начались в феврале 2025 года.