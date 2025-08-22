В Новосибирске из-за дефицита сотрудников почты начались задержки пенсий

Депутат обратился к прокурору Новосибирской области. Прокуратура внесла представление начальнику УФПС Новосибирской области, после чего были восстановлены две штатные единицы. Доставка пенсий теперь осуществляется по графику, рассматривается вопрос о повышении зарплат почтальонам.