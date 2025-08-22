Алиев: Страна наращивает военную мощь, но не стремится к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна наращивает свою военную мощь исключительно для обеспечения безопасности, но при этом не желает войны.
Выступая перед жителями Кяльбаджара, он отметил, что после Второй Карабахской войны в 2020 году численность сил специального назначения была увеличена на тысячи бойцов, а в страну поставлены современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), артиллерийские системы и заключены контракты на новые боевые самолеты.
— Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра… Мы не хотим войны. Мы хотим мира, — подчеркнул президент.
Алиев также отметил, что гарантом безопасности Азербайджана являются его собственные вооруженные силы, передает Интерфакс.
Президент Азербайджана и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа заявили о намерении совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ранее Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.