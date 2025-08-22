Подрядчик строительства красноярского метро оспаривает иск на 38 млн рублей

Представители компании также предупредили, что взыскание крупной неустойки может серьезно повлиять на ее финансовую устойчивость, учитывая, что в отношении «Моспроект-3» уже возбуждены процедуры банкротства. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу выполнение не только красноярского контракта, но и других государственных проектов, включая строительство метро в Нижнем Новгороде и Челябинске.