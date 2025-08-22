Подрядчик строительства красноярского метро оспаривает иск на 38 млн рублей

Компания «Моспроект-3», являющаяся генеральным подрядчиком строительства метрополитена в Красноярске, оказалась в центре судебного разбирательства.
Предприятие оспаривает в Арбитражном суде Красноярского края иск о взыскании неустойки в размере почти 38 миллионов рублей, предъявленный заказчиком работ — краевым госпредприятием «Центр транспортной логистики».
Основанием для финансовых претензий стала просрочка по ряду этапов проектирования. По информации суда, подрядчик не уложился в сроки по проведению подготовительных работ, анализу исходных данных, разработке архитектурных решений, составлению смет и проведению экспертизы.
Контракт на сумму 2,7 миллиарда рублей был заключен в августе 2022 года. Согласно условиям, все работы должны быть завершены к 31 декабря 2026 года.
В «Моспроект-3» не согласны с предъявленными обвинениями. В компании утверждают, что сдвиг графиков произошел не по их вине, а из-за несвоевременного предоставления необходимой для проектирования документации со стороны заказчика. В частности, подрядчику не были переданы проект планировки территории, технические планы БТИ на здания в зоне строительства и иные ключевые данные.
Представители компании также предупредили, что взыскание крупной неустойки может серьезно повлиять на ее финансовую устойчивость, учитывая, что в отношении «Моспроект-3» уже возбуждены процедуры банкротства. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу выполнение не только красноярского контракта, но и других государственных проектов, включая строительство метро в Нижнем Новгороде и Челябинске.
Предварительное судебное заседание по иску назначено на 26 августа.