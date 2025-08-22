Стало известно, в каких случаях использование VPN с 1 сентября грозит штрафами

За посещение запрещенных в РФ социальных сетей, таких как Instagram* или Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), штрафа не предусмотрено, если не происходит целенаправленный поиск экстремистского контента. Размер административного штрафа за умышленный поиск составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Также с 1 сентября вступают в силу штрафы за рекламу VPN-сервисов: для граждан — до 80 000 рублей, для юридических лиц — до 500 000 рублей. Сенатор подчеркнул, что использование VPN само по себе не запрещено.