Стало известно, в каких случаях использование VPN с 1 сентября грозит штрафами

Сенатор Шейкин рассказал, когда использование VPN грозит штрафами.
С 1 сентября в России вводятся штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам, в том числе через VPN. Наказание наступает исключительно при сознательном намерении найти запрещенный контент, а случайное использование VPN или переход по ссылкам не является нарушением. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин.
«Важно понимать, что речь идет исключительно об умышленном и осознанном доступе к уже признанным экстремистскими материалам, размещенным в официальном списке Минюста РФ. Факт случайного перехода по ссылке или просто использование VPN-сервисов не образуют состава правонарушения», — рассказал Шейкин в интервью ТАСС.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин подписал законы о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов: все, что нужно знать.
За посещение запрещенных в РФ социальных сетей, таких как Instagram* или Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), штрафа не предусмотрено, если не происходит целенаправленный поиск экстремистского контента. Размер административного штрафа за умышленный поиск составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Также с 1 сентября вступают в силу штрафы за рекламу VPN-сервисов: для граждан — до 80 000 рублей, для юридических лиц — до 500 000 рублей. Сенатор подчеркнул, что использование VPN само по себе не запрещено.
Ранее URA.RU сообщало, что в России с 1 сентября вступают в силу новые законы, предусматривающие штрафы за рекламу VPN-сервисов, а также за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов. Санкции составят от 3−5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юридических лиц. Кроме того, наказание предусмотрено за передачу номеров и сим-карт третьим лицам.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.