Электросамокаты временно запретят в Хабаровске для безопасности людей

Проезд для СИМ ограничат на ряде улиц и площадей краевой столицы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Передвижение на личных и прокатных электросамокатах временно запретят на ряде улиц Хабаровска в связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения связаны с усилением мер антитеррористической безопасности и защиты правопорядка в местах массового скопления людей.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, эксплуатация электросамокатов будет под запретом 22 и 25 августа с 12:00 до 24:00; 27 и 29 августа с 06:00 до 24:00; 31 августа, 1, 2 и 3 сентября с 05:00 до 24:00.

Ограничения вводятся на следующих площадях и улицах:

на площади имени Ленина;

на Комсомольской площади;

на площади Славы;

на площади «Город воинской Славы»;

на улице Карла Маркса (от Дикопольцева до Пушкина);

на улице Муравьева-Амурского (от Пушкина до Шевченко);

на улице Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

на улице Пушкина (от ул. Ленина до Амурского бульвара);

на улице Ленина (от Ленинградской до Тургенева);

на улице Дикопольцева (от Гамарника до Амурского бульвара);

на улице Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);

на Восточном шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);

на улице имени Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника);

на переулке Облачном (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854);

на Уссурийском бульваре (от набережной реки Амур до улицы Дикопольцева);

на Амурском бульваре (от стадиона имени Ленина до улицы Дикопольцева).

Кроме того, 1, 2 и 3 сентября с 05:00 до 24:00 ограничения на движение электросамокатов будут действовать на городской набережной и на стадионе имени Ленина.