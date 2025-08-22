Электросамокаты временно запретят в Хабаровске для безопасности людей

Передвижение на личных и прокатных электросамокатах временно запретят на ряде улиц Хабаровска в связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения связаны с усилением мер антитеррористической безопасности и защиты правопорядка в местах массового скопления людей.