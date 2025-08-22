Электросамокаты временно запретят в Хабаровске для безопасности людей

Передвижение на личных и прокатных электросамокатах временно запретят на ряде улиц Хабаровска в связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения связаны с усилением мер антитеррористической безопасности и защиты правопорядка в местах массового скопления людей.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, эксплуатация электросамокатов будет под запретом 22 и 25 августа с 12:00 до 24:00; 27 и 29 августа с 06:00 до 24:00; 31 августа, 1, 2 и 3 сентября с 05:00 до 24:00.
Ограничения вводятся на следующих площадях и улицах:
на площади имени Ленина;
на Комсомольской площади;
на площади Славы;
на площади «Город воинской Славы»;
на улице Карла Маркса (от Дикопольцева до Пушкина);
на улице Муравьева-Амурского (от Пушкина до Шевченко);
на улице Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
на улице Пушкина (от ул. Ленина до Амурского бульвара);
на улице Ленина (от Ленинградской до Тургенева);
на улице Дикопольцева (от Гамарника до Амурского бульвара);
на улице Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);
на Восточном шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);
на улице имени Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника);
на переулке Облачном (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854);
на Уссурийском бульваре (от набережной реки Амур до улицы Дикопольцева);
на Амурском бульваре (от стадиона имени Ленина до улицы Дикопольцева).
Кроме того, 1, 2 и 3 сентября с 05:00 до 24:00 ограничения на движение электросамокатов будут действовать на городской набережной и на стадионе имени Ленина.