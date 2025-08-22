Пять симферопольских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

"Поздравляю наших талантливых выпускников, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на Едином государственном экзамене и в рамках Всероссийской олимпиады школьников!
Кроме того, четверо ребят получили 99 баллов по химии и математике. А трое учеников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по биологии, технологии и экологии.
Высокие баллы на экзаменах и победы на олимпиадах — это не случайность, а результат колоссального систематического труда самих ребят, а также их родителей и, конечно же, учителей, которые вложили душу и знания в их подготовку", — сказал он.