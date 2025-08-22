В Новосибирской области сообщили о графике выплат пенсий в сентябре

Выплата страховых пенсий в первом потоке будет произведена 11 числа. Пенсии, которые должны быть выплачены вторым потоком 21 сентября, выплатят раньше из-за того, что 21-е выпадает на воскресенье.
В СФР Новосибирской области напоминают, что зачисление средств на счета (карты) банк производит в течение всего дня.
Те, кто получают пенсии через почтовые отделения, получат их по графику, утверждённому Почтой России.
Прибавка ждёт пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет: их фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет удвоена.
Кроме того, с 1 августа 2025 года работающим пенсионерам проведут автоматический перерасчёт с учётом пенсионных баллов, накопленных за 2024 год. Максимальная прибавка при этом ограничена тремя баллами.
