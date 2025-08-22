Ричмонд
В Новосибирской области сообщили о графике выплат пенсий в сентябре

Также некоторых пенсионеров ждёт прибавка.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Выплата страховых пенсий в первом потоке будет произведена 11 числа. Пенсии, которые должны быть выплачены вторым потоком 21 сентября, выплатят раньше из-за того, что 21-е выпадает на воскресенье.

В СФР Новосибирской области напоминают, что зачисление средств на счета (карты) банк производит в течение всего дня.

Те, кто получают пенсии через почтовые отделения, получат их по графику, утверждённому Почтой России.

Прибавка ждёт пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет: их фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет удвоена.

Кроме того, с 1 августа 2025 года работающим пенсионерам проведут автоматический перерасчёт с учётом пенсионных баллов, накопленных за 2024 год. Максимальная прибавка при этом ограничена тремя баллами.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что с 1 сентября 2025 года резко увеличатся госпошлины для действий с авто.