Ключи от новых квартир вручили медикам и педагогам во Владивостоке

«Огромная благодарность правительству Приморского края за то, что у нас есть возможность обеспечить жильем наших учителей и воспитателей. Сейчас здесь присутствует учитель русского языка и литературы в школе № 66 Татьяна Зубарева. Она приехала во Владивосток из Волгограда. И мы очень рады, что у нас есть механизм привлекать профессионалов из других регионов, чтобы они жили и трудились на благо нашего города», — подчеркнул Константин Шестаков.