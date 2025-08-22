Ключи от новых квартир вручили медикам и педагогам во Владивостоке

ЖК «Исторический» находится в районе улицы Снеговой. Арендное жильё предоставили педагогам муниципальных и краевых учреждений образования, медицинским работникам, специалистам из сфер культуры и спорта. Мероприятие состоялось в торжественной обстановке, новоселов поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и глава Владивостока Константин Шестаков.
«Огромная благодарность правительству Приморского края за то, что у нас есть возможность обеспечить жильем наших учителей и воспитателей. Сейчас здесь присутствует учитель русского языка и литературы в школе № 66 Татьяна Зубарева. Она приехала во Владивосток из Волгограда. И мы очень рады, что у нас есть механизм привлекать профессионалов из других регионов, чтобы они жили и трудились на благо нашего города», — подчеркнул Константин Шестаков.
Квартиры, в которые заезжают специалисты, светлые, с ремонтом, необходимой сантехникой и удобными плитами для готовки. На первых этажах жилого комплекса будет много магазинов и аптек, а рядом будет обустроен муниципальный детский сад на 60 мест. Также в скором времени в пределах жилого комплекса появятся современные детские и игровые площадки.
У владельцев арендного жилья в будущем будет возможность оформить его в собственность. Для этого в Приморье действует региональная программа, позволяющая приобрести жильё со сниженной процентной ставкой. Новый механизм запущен АО «КРЖС» при поддержке правительства Приморского края.