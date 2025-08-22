Волонтеры помогают бойцам держать оборону в небе

Но в последнее время не хватает средств для помощи фронту, так как сократилось количество людей, которые поддерживают «Бригаду ZOV». А ведь сейчас у ребят серьезная проблема с транспортом, который сжигает противник. Да и УАЗы, в народе их называют «буханки», долго не живут. Также остается колоссальный дефицит дронов, всегда нужны станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку в основном воюют в небе. А самое необычное, что им приходилось передавать, — сцепка для вытягивания «КамАЗов», чтобы эвакуировать подбитую технику.