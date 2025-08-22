Волонтеры «Бригады ZOV» продолжают сбор помощи для военнослужащих на передовой. Вот и сейчас они готовят очередной гуманитарный груз.
И делают это, не жалея собственных сил. Порой даже складывается ощущение, что день у волонтеров не заканчивается, потому что круглые сутки нужно быть на связи с военными и следить за производственными моментами, рассказывает «ВМ» один из основателей «Бригады ZOV» Марианна Балагурова. Активисты передают бойцам дроны, тепловизоры и прочее снаряжение.
— Фронт стал гораздо шире, и у нас появилось такое понятие, как «едем в малый фронт»: Брянскую, Курскую, Белгородскую области. А «большой» находится за «ленточкой». Одним словом, помогаем везде, — подчеркивает Марианна Балагурова.
Но в последнее время не хватает средств для помощи фронту, так как сократилось количество людей, которые поддерживают «Бригаду ZOV». А ведь сейчас у ребят серьезная проблема с транспортом, который сжигает противник. Да и УАЗы, в народе их называют «буханки», долго не живут. Также остается колоссальный дефицит дронов, всегда нужны станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку в основном воюют в небе. А самое необычное, что им приходилось передавать, — сцепка для вытягивания «КамАЗов», чтобы эвакуировать подбитую технику.
Гуманитарку волонтеры доставляют лично бойцам, с которыми они стали как семья. И иногда военнослужащие делятся страшными историями о вседозволенности ВСУ.
— Бойцы рассказывали, когда брали город, что по ним велась стрельба на поражение. И было трудно выявить огневую точку, — говорит Марианна Балагурова. — И когда все-таки удалось, оказалось, что это был девятилетний мальчишка из украинского детского летнего лагеря, где бригада «АЗОВ» (террористическая организация, запрещена в РФ) готовила их «убивать русню». Так было в Афгане, Чечне — и вот на Украине.
Но случаются и хорошие вещи. Спецоперация сплотила многих людей, позволяя им проявить лучшие человеческие качества, — трогает добродушие бойцов, которые заботятся о фронтовых котах и собаках. А волонтеры отдают все свои бронежилеты военным медикам, лишь бы удалось спасти больше людей.