Сенатор Грэм* пригрозил РФ статусом спонсора терроризма из-за украинских детей

Жена президента США Дональда Трампа Мелания передала через мужа российскому лидеру Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в России и на Украине. Письмо датировано 15 августа 2025 года. Супруга президента США призывает главу РФ «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Мелания описала детские мечты о любви, безопасности и возможностях и призвала Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы. Документ был передан во время переговоров на Аляске.