Сенатор Грэм* пригрозил РФ статусом спонсора терроризма из-за украинских детей

Американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил России присвоением статуса страны-спонсора терроризма, если Москва не вернет украинских детей.
В своем заявлении в социальной сети Х он назвал «похищение более 19 тысяч украинских детей» «подлым и варварским актом». Грэм* сообщил о намерении продвигать законопроект, который признает Россию государством-спонсором терроризма согласно американскому законодательству, если дети не будут возвращены.
Он также предупредил, что такой статус сделает ведение бизнеса с Россией опасным.
Жена президента США Дональда Трампа Мелания передала через мужа российскому лидеру Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в России и на Украине. Письмо датировано 15 августа 2025 года. Супруга президента США призывает главу РФ «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Мелания описала детские мечты о любви, безопасности и возможностях и призвала Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы. Документ был передан во время переговоров на Аляске.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.