Министр ЖКХ Анатолий Никитин оценил готовность Байкальска к отопительному сезону

Министр ЖКХ Иркутской области Анатолий Никитин провел в Байкальске совещание по подготовке к отопительному сезону 2025−2026 годов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, визит состоялся по поручению губернатора Игоря Кобзева. Вместе с главой муниципального образования Василием Темгеневским министр оценил ход работ на теплосетях и обсудил финансирование ремонтных работ, а также готовность ТЭЦ и резервной электрокотельной к зиме.
— Могу констатировать, что ТЭЦ Байкальска практически готова к предстоящему отопительному периоду. Со стороны правительства ведется работа по дополнительной закупке и поставке в Байкальск и Слюдянку 63 тысяч тонн угля. Рассматриваем также вопрос дофинансирования работ, которые ведутся на сетях Байкальска. Продолжим и в дальнейшем содействовать тому, чтобы отопительный период в муниципальном образовании проходил без серьезных технологических сбоев и аварийных ситуаций, — прокомментировал Никитин.
Особое внимание уделено проблеме заполнения золошлакового накопителя. Рассматривается вариант перемещения отходов в другую карту, что позволит станции работать еще как минимум два отопительных сезона. Кроме того, планируется использовать уголь с пониженной зольностью.
Напомним, с 15 августа в Байкальске действует режим ЧС муниципального уровня, что ускоряет разгрузку накопителя и привлечение дополнительных средств. По словам Василия Темгеневского, техника и насосные станции готовы к работам, идет завершение ремонта трубопроводов. Ситуация остается на контроле у заместителя председателя правительства региона Александра Суханова.
