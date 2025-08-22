Министр ЖКХ Анатолий Никитин оценил готовность Байкальска к отопительному сезону

— Могу констатировать, что ТЭЦ Байкальска практически готова к предстоящему отопительному периоду. Со стороны правительства ведется работа по дополнительной закупке и поставке в Байкальск и Слюдянку 63 тысяч тонн угля. Рассматриваем также вопрос дофинансирования работ, которые ведутся на сетях Байкальска. Продолжим и в дальнейшем содействовать тому, чтобы отопительный период в муниципальном образовании проходил без серьезных технологических сбоев и аварийных ситуаций, — прокомментировал Никитин.