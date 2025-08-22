В Новосибирске с 1 сентября увеличится размер госпошлин за действия с авто

Госпошлина за выдачу госномеров, за оформление документов на автомобиль и проч, станет выше.
Начиная с 1 сентября 2025 года, в Новосибирской области, аналогично другим регионам России, будут пересмотрены размеры государственных пошлин, взимаемых за операции с автотранспортными средствами. Информация об этом поступила от пресс-службы ГИБДД.
В частности, возрастет стоимость выдачи номерных знаков, оформления автомобильной документации, внесения правок в паспорт транспортного средства, выдачи разрешений на транспортировку опасных грузов и ряда других услуг. Ожидается, что средний рост пошлин составит около 10%.
Это изменение призвано обеспечить соответствие текущим экономическим реалиям и покрыть расходы, связанные с модернизацией и поддержанием инфраструктуры, обеспечивающей безопасность дорожного движения и учет транспортных средств.
В ГИБДД подчеркивают, что повышение является плановым и направлено на повышение качества предоставляемых государственных услуг, а также на обеспечение бесперебойной работы всех систем, связанных с регистрацией и контролем автотранспорта.