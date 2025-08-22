Суд РФ запретил распространять сведения о схемах обмана со счетчиками

В заявлении в суд подчеркивалось, что установка различных устройств для обмана счетчиков являются противоправным деянием, за совершение которых предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, по данным судебных документов, распространение подобных инструкций может привести к существенным убыткам поставщиков коммунальных услуг и нарушить права добросовестных потребителей. Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал ограничить доступ к опубликованной информации.