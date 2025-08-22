Новосибирская «Сибирь» уступила «Локомотиву» 1:4 в матче Кубка Блинова

В Омске на «G-Drive Арене» прошла встреча предсезонного турнира на Кубок Блинова между ярославским «Локомотивом» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали хоккеисты из Ярославля — матч завершился со счётом 4:1.
Единственную шайбу у новосибирцев забросил Никита Сошников — он отличился на шестой минуте игры. После этого инициативу перехватил соперник, которому удалось довести матч до уверенной победы.
«Сегодня отрабатывали игру против чемпионов. Предсезонная работа продолжается, делаем выводы и идём дальше!» — отметили в клубе.