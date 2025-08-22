Ричмонд
Более тысячи домов остались без газа в Новосибирске

21 августа в Новосибирске было прекращено газоснабжение примерно 1300 домов.

Источник: Reuters

Согласно информации, опубликованной на муниципальном портале, отключение затронуло частный сектор Заельцовского района.

Причиной прекращения подачи газа стали плановые работы по замене запорной арматуры, которые начались 18 августа и должны завершиться 22 августа.

Сообщается, что следующее крупное отключение ожидается на следующей неделе. С 25 по 27 августа без газоснабжения останутся более тысячи домов в частном секторе Первомайского района, где также будут проводиться плановые ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на пять дней отключат газ в Искитимском районе из-за ремонта.