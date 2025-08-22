С 1 сентября в России на все новые смартфоны поставят мессенджер MAX

С 1 сентября на все смартфоны, находящиеся в продаже, будет установлен мессенджер MAX, всего в утвержденном и вступающем в силу перечне предустановленных приложений 41 позиция, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Среди обязательных для установки программ — российский магазин приложений RuStore, «Яндекс Карты», 2ГИС, почтовые программы, «Госуслуги» и RuTube. Предустановка VK Мессенджера теперь не обязательна, его заменил MAX.
Таким образом, сразу после покупки смартфона его можно использовать без установки дополнительных программ. Если же какие-то из приложений не нужны пользователю, их, за исключением RuStore, можно в любой момент удалить.
Предустановка российского программного обеспечения на устройства обязательна с 2021 года, при этом перечень программ ежегодно обновляется.
Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин открыл канал в национальном мессенджере МАХ.