С 1 сентября в России на все новые смартфоны поставят мессенджер MAX

Вступают в силу новые правила предустановки российских программ.

Источник: Соцсети

С 1 сентября на все смартфоны, находящиеся в продаже, будет установлен мессенджер MAX, всего в утвержденном и вступающем в силу перечне предустановленных приложений 41 позиция, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Среди обязательных для установки программ — российский магазин приложений RuStore, «Яндекс Карты», 2ГИС, почтовые программы, «Госуслуги» и RuTube. Предустановка VK Мессенджера теперь не обязательна, его заменил MAX.

Таким образом, сразу после покупки смартфона его можно использовать без установки дополнительных программ. Если же какие-то из приложений не нужны пользователю, их, за исключением RuStore, можно в любой момент удалить.

Предустановка российского программного обеспечения на устройства обязательна с 2021 года, при этом перечень программ ежегодно обновляется.

Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин открыл канал в национальном мессенджере МАХ.