В одной из бухт Приморья при купании утонул мужчина

В бухте Баклан Хасанского округа Приморья при купании утонул мужчина 1979 года рождения. Очевидцы обнаружили и вытащили тело из воды. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, в акватории порта Находка, в районе рейдовой стоянки, очевидцы обнаружили и извлекли на берег тело мужчины. Кроме того, в бухте Лазурная во Владивостоке утонул мужчина. Обстоятельства смерти человека устанавливаются.
Отметим, что с начала купального сезона в Приморье утонули уже больше 45 человек, из них 10 — дети. Чтобы предотвратить трагедии на воде, спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия в популярных зонах отдыха.