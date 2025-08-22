Вода с илом и песком два месяца идёт из крана жителей Вяземского

В Вяземском прокуратура начала проверку после сообщений в интернете о проблемах с водоснабжением в одном из жилых домов. Основанием для вмешательства стали жалобы жителей на качество воды, поступающей в их квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
По словам жильцов многоквартирного дома на улице Театральной, уже два месяца вода подаётся с примесями ила и песка. Люди сетуют, что она не только не соответствует санитарным нормам, но и не может использоваться для бытовых нужд.
Сегодня сотрудники прокуратуры Вяземского района выехали на место, чтобы установить причины подачи воды ненадлежащего качества. Проверка проводится с участием специалистов и направлена на выяснение обстоятельств. По её итогам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, а при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.